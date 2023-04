Izmenjen raspored za vreme praznika

Dom zdravlja „Dr Milorad – Mika Pavlović” u Inđiji će za vreme uskršnjih praznika raditi po izmenjenom rasporedu, saopšteno je iz ove ustanove. Između ostalih, Kovid ambulanta 15. i 17. aprila će raditi od 7 do 14 časova, dok će Apoteka Inđija 14. 15. i 17. aprila raditi od 7 do 14 časova. Služba hitne medicinske pomoći na punktu Inđija i Beška će raditi od 14. do 17. aprila 24 sata. Radno vreme ostalih ambulanti istaknuto je na sajtu Doma zdravlja Inđija.

