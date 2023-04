Dunja sve popularnija, od nje može čak i sir

preuzeta fotografija

Kraljica koja leči i čuva zdravlje,Dunja! (lat. Cydonia oblonga), je voće iz porodice ruža. Njeno botaničko ime potiče od grčkog grada Kydonia, (danas Hanija), na severozapadu ostrva Krita. Legenda kaže da su u antičkoj Grčkoj bogovi dunjom određivali sudbinu. Smatrala se simbolom ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Zbog toga mnogi istoričari smatraju da su jabuke opisivane u drevna vremena zapravo bile dunje, jer su češće bile zastupljene u prirodi nego jabuke. Zbog svojih lekovitih svojstava izuzetno je cenjena u Srbiji, a kao lek se osim ploda koristilo i lišće od koga se pravi čaj. Koliko je bila cenjena potvrđuje i podatak da se devojčicama često davalo ime Dunja koje je i danas popularno. Dunja vodi poreklo sa Kavkaza, raste u Aziji i Evropi, na rubovima šuma, a ima je i na primorju. i danas se u Jermeniji i Iranu se može naći u prirodi. Dunja raste kao žbunasto listopadno drvo do šest metara visine. Stablo liči na jabukovo, a slični su i listovi. Od maja do juna okićeno je belim do nežno ružičastim cvetovima, dok je plod zlatno-žute sa sitnim dlačicama i dozreva u kasnu jesen. Po obliku može podsećati na jabuku, krušku, ili biti nepravilnog oblika kao da je grbav. Dunje se mogu posaditi u vinogradima ili u podnožju visokih voćaka, a počinje da rađa nakon četiri godine od sadnje, dok punu rodnost dostiže sa osam godina starosti. Seme dunje sadrži različite sluzi, ulja koja neguju i hidriraju kožu pa se sve više koriste u kozmetičkoj industriji. Dunja je niskokalorično voće koje na 100 grama sadrži samo 57 kalorija, pa dobro dođe osobama koje imaju problem sa viškom kilograma i žele da smršaju.

Aleksandar Krkobabić

