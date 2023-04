“Mega” ponovo pred punom halom u Mitrovici (Video)

Posle nekoliko godina pauze košarkaši Mege Mis su ponovo zaigrali u sremskomitrovačkoj hali „Pinki“.

Gotovo do poslednjeg mesta su bile ispunjene tribine u SPC „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici. Gledaoci su posle nekoliko godina pauze ponovo bili uz ekipu Mega MIS koja je nekoliko sezona igrala upravo pred ljubiteljima basketa u prestonici Srema. Bio je to lep poklon lokalne samouprave ka ljubiteljima ovog sporta, ali i budućim naraštajima koji na ovakvim utakmicama samo dobijaju inspiraciju za svoje nastupe. A, na samom terenu za igru je viđena dobra košarka. Čini se odlučujući momenti su se dešavali u drugoj četvrtini utakmice kada je Budućnost ostvarila plus 16.poena razlike. Imala je Mega kasnije i priključak za moguć preokret, ali ti napori na kraju nisu dali ploda. Semafor je neumoljivo pokazao rezultat, Mega MIS – Budućnost Voli 76: 85. Po četvrtinam je bilo: 24: 24, 14: 30, 26: 14 i 12:

Najbolji učinak u ekipi Mege imao je Danko Branković sa 23 poena i osam skokova, Matej Rudan je dodao 14 poena, a Nikola Đurišić je upisao 12 poena i šest asistencija.

Erik Grin je bio najefikasniji u podgoričkom timu sa 17 poena, Džejlen O’Brajen je postigao poen manje, uz šest skokova, dok je Tre Bel Hejns postigao 15 poena.

Anđelko Belić

