Beleži se rast cena pšenice i kukuruza

Kukuruzom se, statistički, najviše trgovalo.

Proteklu nedelju na robno- berzanskom tržištu obeležio je rast cena pšenice i kukuruza. Sojino zrno, usled slabe tražnje, zauzima najmanji udeo u nedeljnom prometu. Na Produktnoj berzi, ukupno je prometovano 3.700 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 103.263.000,00 dinara.

Statistički, kukuruzom se najviše trgovalo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,70 do 24 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 23,52 din/kg bez PDV -a (25,87 din/kg sa PDV-om), što je rast od 4,23 odsto u odnosu na sedam dana ranije. Primetno veće, bilo je interesovanje kupaca za kukuruz sa povećanim procentom vlage.

Početkom nedelje ugovori za prirodno suv kukuruz do 16 odsto vlage zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 22 din/kg bez PDV-a. Pojačana tražnja, uslovila je povlačenje ponude ovakve robe, te do daljeg trgovanja nije došlo.

Rast cene pšenice

Veća aktivnost na tržištu pšenice beležila se do sredine nedelje, kada dolazi do povlačenja i kupaca i ponuđača. U strukturi kupaca našli su se uglavnom trgovci i izvoznici, dok je udeo mlinara bio manji. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 23,50 do 26 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 24,67 din/kg bez PDV-a (27,13 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 6,51 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Na tržištu soje i dalje se beleži izuzetno slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Sojino zrno prometovano je u rasponu od 56 do 56,50 din/kg bez PDV-a,uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 56,25 din/kg bez PDV-a (61,87 din/kg sa PDV-om).

Stočni ječam – 25 din/kg

Ponuda stočnog ječma kretala se u cenovnom opsegu od 25,00 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Usled slabe tražnje, do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Suncokretova sačma sa 33 odsto proteina prometovana je po ceni od 37 do 37,50 din/kg bez PDV-a.

Berza 3. – 7.4.

