Prevencija raka dojke u Rumskom Domu zdravlja

U DZ Ruma, 22. i 23. aprila2023. god, u periodu od 8 do 15h obavljaće se preventivni pregledi dojki za žene starosti od 45 do 50 godina. Mamografiju mogu uraditi sve žene koje je do sada nisu radile ili je od poslednjeg pregleda prošlo više od dve godine. Zainteresovane pacijentkinje se mogu javiti na broj telefona 064/8523453 radi zakazivanja.

Milena Božić

