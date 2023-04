“Obojeni Program” i “Repetitor” u Sremskoj Mitrovici

Još jedno proleće u Sremskoj Mitrovici je pred nama i Art Front radi punom parom da svojim sugrađanima dovede najkvalitetniji muzički sadržaj kako bismo zajedno pojačali kolorit pred letnju sezonu. 28. aprila od 21 čas će u sada već poznatom prostoru Hrvatskog doma biti organizovan koncert dva moćna rokenrol sastava sa naših prostora, Obojenog Programa i Repetitora.

Obojeni Program se najbolje može opisati kroz njihov stih “Svaka definicija gubitak je slobode”. Kroz skoro četiri decenije postojanja, ovaj bend se od prvog dana nametnuo svojim jedinstvenim muzičkim izražajem, stvarajući sopstveni pravac koji je nezahvalno upoređivati sa bilo čime što postoji na svetskoj sceni. Od 1980. godine do danas je kroz bend prošlo bar pedeset muzičara i Obojeni Program ostaje deo opšte kulture jedne čitave generacije. Početak 2023. godine je dočekalo reizdanje albuma “Kako to misliš: mi?” na vinilu.

Repetitor ove godine obeležava 15 godina od izlaska njihovog debi albuma “Sve što vidim je prvi put”. Prva svirka povodom ovog jubileja je počela klupskom svirkom u beogradskom Elektropioniru koja je rasprodata u rekordnom roku. Repetitoru, neizostavnom delu svake enciklopedije savremene muzike sa naših prostora, nije potrebno veliko predstavljanje. Ono što možemo otkriti je da će bend, pored pesama sa njihovog prvog albuma, sastaviti “the best of the best” set listu za Mitrovčane kojom će još jednom pokazati zašto i dalje važe za najenergičniju trojku u regionu.

Karte su u pretprodaji u Kreativnom baru u Sremskoj Mitrovici po ceni od 1000 dinara.

Jovana Stupar

