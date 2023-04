Mitrovica deo “Relof” porodice i ove godine

preuzeta fotografija

Sremska Mitrovica nastavlja realizaciju programa “Reforma lokalnih finansija” koji podržava Švajcarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO). Program se primenjuje u 10 lokalnih samouprava koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja javnim finansijama.

Reč je o trećoj fazi “RELOF” koja će trajati do 2027. godine, a Mitrovica je prošla i prve dve faze. Novina “RELOF Z” programa, ne samo za Mitrovicu, već za celu Srbiju, jeste uvođenje upravljačke odgovornosti i merenje učinka. Do sada su gradovi i opštine bili fokusirani da se stvari rade po zakonu, što više nije tema jer se to podrazumeva – naredni korak jeste odgovor šta je postignuto određenim sredstvima. Vršiće se nadzor nad indirektnim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima, kao i unapređenje interne kontrole i finansijskog upravljanja.

U Beogradu je svečano potpisan Sporazum o saradnji između Švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i 10 lokalnih samouprava. Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice tom prilikom je izrazio oduševljenje što je Mitrovica i ove godine deo “RELOF” porodice, i što Program uvodi brojne novine u odnosu na prve dve faze. Veći je obuhvat indirektnih budžetskih korisnika koji će primeniti principe dobrog upravljanja, unapređuje se lokalni dijalog, formiraju se linije odgovornosti, primenjuju se inovativni alati u sistemu jedinice lokalne samouprave. Dobro upravljanje javnim finansijama rezultira kvalitetnim uslugama koje se pružaju građanima, ali i uverenjem i sigurnošću da se javna sredstva troše na pravi način i u korist građana. Primena principa odgovornog i transparentnog upravljanja javnim finansijama doprinosi da i danas i u budućnosti Grad Sremska Mitrovica odgovori na različite društvene potrebe.

Jovana Stupar

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype