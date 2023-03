Slika “Krilata Kraljica” Ilije Bašičevića Bosilja simbol istrajnosti Šidskog slikara

Nazivaju ga naivnim slikarem,predstavnikom marginalne umetnosti, a

njegovo delo i danas predstavlja zagonetku, zato što je toliko drugačiji od svih

ostalih, što ga svrstavanje na jednu liniju savremene umetnosti nepotpuno

određuje. Kada se govori o Iliji Bašičeviću Bosilju, onda govorimo o čudesnom

umetniku.

Ilija Bašičević je bio samouki slikar, prethodno paor, svojevremeno

je bio pozvan da javno demonstrira kako zaista on sam slika to što

slika. Bilo je to u Zagrebu 1965. godine, kada je Bosilj pred

komisijom slikao I tako je nastala “Krilata kraljica”, nezavršena slika

koja se danas nalazi u Muzeju “Ilijanum”u Šidu.

Šiđani su izuzetno ponosni na svoje sugrađane koji su se

proslavili u svetu umetnosti, a jedan od njih je Ilija Bašičević Bosilj,

prkosni Sremac koji se u poznim godinama okrenuo slikarstvu koje

ga je svrstalo u red značajnih umetnike dvadesetog veka.

“Krilata kraljica” je postala simbol otpora I težnje Ilije Bašičevića,

za još intenzivnijim stvaralaštvom, što je tokom narednih godina I

pokazao. Šiđani. Najupečatlјivije na njegovim slikama je svakako dvoglavost ili

dvoličnost figura, kako lјudskih, tako i životinjskih .Na Ilijinim slikama posmatrač

nije siguran da li gleda u predstavu anđela ili savremenog kosmonauta, cara

Lazara ili kralјa Ilijine Ilijade, domaće, divlјe ili apokaliptične životinje. U tumačenju

njegovih slika često nam pomažu nazivi koje je on sam davao svojim slikama.

Dragana Popov

