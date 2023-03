Prasići sve skuplji (Foto)

preuzeta fotografija

Protekle nedelje zabeležen je rast prodajne cene prasadi na stočnim pijacama u Čačku, Pirotu, Kraljevu, Nišu…Cene se kreću u intervalu od 340 do čak 400 dinara, po kilogramu. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta došlo je takođe do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je takođe dostignut iznos 400 dinara po kilogramu. Po toj ceni trguje se trenutno i u okolini Loznice, dok otkupljivači na celoj teritoriji Vojvodine nude 350 do 400 dinara po kilogramu.

Aleksandar Krkobabić

