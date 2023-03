Jagode ove sezone “Crveni dragulji”, cena preskupa (Foto)

preuzeta fotografija

Prve domaće jagode možemo da očekujemo početkom aprila, dok se, zasad, na pijacama crvene one iz Grčke, Turske i Albanije. Rana jagoda nam je prvo stigla iz Španije, a onda se uvoz preselio na druge mediteranske zemlje. Kilogram je proteklog vikenda koštao i do 800 dinara. Ovih dana cena je „pala“, pa se kreće od 250 do 500 dinara za kilogram. Uvozne jagode i dalje se, uglavnom, prodaju u korpicama, na po 500 do 600 grama. Na pijacama ponuda plodova iz Grčke, Turske i Albanije. Domaće jagode pristižu početkom sledećeg meseca i one su iz plastenika. Sa otvorenog domaće jagode se mogu očekivati tek posle 6. maja i njihova cena dostiće čak 700 dinara za kilogram.

Aleksandar Krkobabić

