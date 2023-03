Održan 41.”Otvoreni Kros Srema”

41.Otvoreni Kros Srema je održan u inđijskim popularnim Lejama gde se svake godine održava prva velika

kros takmičenja u Srbiji. Svake godine on okuplja veliki broj učesnika, a ovog puta je ta brojka bila i blizu

svih hiljadu krosera iz Srbije, okruženja i Kenije. Poseban ton su upravo davali takmičari iz daleke Kenije.

To samo govori da je ovaj kros sve popularniji i u svetskim okvirima.

Oni čija se imena upisuju u istoriju ovog takmičenaj su sigurno svi učesnici do sada, ali posebna pažnja

uvek ide ka pobednicima veoma zahtevnog takmičenja. U seniorskoj konkurenciji dama je to bila

mlađana još uvek juniorka, Saima Murić. Drugo mesto je pripalo Kenijki Philips Kirkerio, a treća je bila

Mejra Mehmedović.

Konkurancija kod muškaraca seniora je bila izuzetno žestoka. Kenijci su davali ton trci na 3.600 metara.

Bez na oko pravih napora su Toni Alnbert i Ezekil Kipkorir osvoji prve dve pozicije i mesta najboljih na

41.Krosu Srema. Treći je bio član AK Novi Pazar Albin Ćatović. Zanimljivo šampion iz prošle godine Nikola

Rajičević je bio tek peti koji je presekao vrpcu na cilju.

Kros Srema broj 41. je završen. Sve pripreme za novi, kao ističu organizatori iz Saveza sportova Inđije već

počinju u prvom radnom danu naredne nedelje.

Anđelko Belić

