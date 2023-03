Inicijativa “Zelena stolica”: Aktivisti pokreta “Odbranimo šume Fruške gore” naneli su ogromnu štetu po ugled Novog Sada u domaćim i međunarodnim okvirima

Inicijativa organizacije civilnog društva “Zelena stolica” oglasila se povodom dobijanja nove titule Grada, “Evropskog grada šuma”. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

-Naš grad, Novi Sad je 21. marta na Međunarodni dan poneo je još jednu nagradu i laskavo priznanje “Evropsku grad šuma za 2023. godinu”. Ovo priznanje, samo je još jedna potvrda uspešnog višegodišnjeg rada usmerenog ka oblastima zaštite životne sredine i razvoja urbanih zelenih površina, tj. šuma. Tokom ove godine planirana je konferencija povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Evropskog šumarskog instituta (EFI), a upravo zbog postignutih rezultata čast da bude domaćin, pripala je našem Novom Sadu.

Međutim, pored pohvala koje ovih dana u naš grad stižu sa svih strana, ne možemo a da ne ukažemo na odsustvo nacionalnog zajedništva i kolegijalnosti u ovako lepim i radosnim trenucima po Novi Sad. Kao organizacije civilnog društva koje se stručno i profesionalno bave zaštitom životne sredine dužnost nam je da obavestimo javnost Novog Sada da nestručni i nesavesni, a pre svega zlonamerni pojedinci, na sve mnoguće načine opstruišu rad državnih institucija i ljudi koji su vredno radili kako bi ova evropska titula dospela u naš grad.

Preispitavanjem odluke o dodeljenom priznanju i upućivanjem demant rešenja Evropskom institutu za šume, pojedinci i aktivisti pokreta “Odbranimo šume Fruške gore” naneli su ogromnu štetu po ugled Novog Sada kako u domaćim tako i u međunarodnim okvirima. Shodno tome, želimo da ovim putem izrazimo najoštriju osudu za ovakav poražavajući čin i da skrenemo pažnju javnosti da je Grad Novi Sad u proteklih nekoliko godina intenzivno radio na ozelenjavanju javnih gradskih površina i parkova. Podatak da je za poslednjih desetak godina posađeno 40.000 stabala na teritoriji grada i da su rekonstruisani postojeći parkopvi (Kamenički, Dunavski, Limanski park), da su izrađeni potpuno novi parkovi (park kod ranžirne stanice, Sentandrejski park), da se projektuje izgradnja: parka kod hale Spens, Univerzitetskog parka, parka na Limanu IV i botanička bašta, dovoljno pokazuje ozbiljnost i rešenost gradskih institucija da Novi Sad učine prijatniji mestom za život svih nas.

Naša udruženja, koja sačinjavaju ovo savetodavno telo, svojim zajedničkim proglasom još jednom žele da pruže bezrezervnu podršku nadležnim institucijama i gradskim službama koje se nesebično zalažu da se u ovoj važnoj oblasti, kakva je životna sredina, postignu što bolji rezultati, a sve u cilju kvalitetnijeg i zdravijeg života svih njenih građana.

Pozivamo građane Novog Sada da sa zajedničkim ciljem- zaštititom životne sredine našeg grada, podrže afirmativne i pozitivne rezultate, konstruktivan dijalog i kako dolikuje svakom građaninu lepim ponašanjem podrže rad za dobrobit svih nas.

