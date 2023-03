Besplatna tura verskih objekata u centru grada

preuzeta slika

Poštovani sugrađani,

nastavljamo sa besplatnim turama kroz naš grad. U subotu 25.03. vas upoznajemo sa verskim

objektima u centru grada. Obilazak uključuje posetu pravoslavnoj crkvi Svetog Stefana, Srpskoj

pravoslavnoj crkvi Svetog Dimitrija, Rimokatoličkoj crkvi Svetog Dimitrija, Grkokatoličkoj

crkvi posvećenu Vaznesenju Gospodnjem. Saznajte koje se relikvije nalaze u našim crkvama, kada

i kako su nastale i koliko su bitne narodima koju su živeli i koji dalje žive u našem gradu.

Prijave moguće na turistorgsm@yahoo.com, na broj telefona 022/618-275, ili ličnim dolaskom u

turistički info-centar svakim radnim danom od 07 do 17h.

Broj mesta je ograničen.

Upoznajmo Sremsku Mitrovicu!



Program:

Okupljanje ispred Srpske pravoslavne crkve Svetog Stefana (Crkvica) u 10:50. Šetnja do Srspske

pravoslavne crkve Svetog Dimitrija. Obilazak crkve. Nastavak šetnje preko trga Ćire Milekića

i kroz ulicu svetog Dimitrija do Rimokatoličke crkve Svetog Dimitrija (Župa Svetog

Dimitrija). Obilazak crkve. Nastavak šetnje do Grkokatličke crkve posvećene Vaznesenju

Gospodnjem. Obilazak crkve. Kraj ture.

PR Služba Sremske Mitrovice

