Obnova upisa u vrtić

U predškolskoj Ustanovi “Boško Buha” obnova upisa traje do petka 24. marta. Ovo je i način da se sagleda broj slobodnih mesta u dečijoj Ustanovi za narednu godinu, za koju upis počinje 1. i traje do 30. aprila. Roditelji će se kroz jedan zahtev koji dobiju od vaspitača moći da se izjasne da li žele da njihova deca ostane u toj grupi gde su do sad bila ili da promene grupu, ili možda i mesto u kome će dete ići u vrtić. Roditelji će moći da upišu dete elektronskim putem, a ako nisu u mogućnosti moći će to da urade i fizički. Na teritoriji opštine Inđija ne postoji više nijedno dete koje je na listi čekanja.

Miloš Orošić

