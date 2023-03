Karavan u Rumi

Povodom kampanje koja ima za cilj podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke 21. i 22. marta u Rumi biće postavljen karavan, koji za cilj ima brigu o ženskom zdravlju, a akcija nosi naziv “Budi hrabra – pregledaj se”. Sve žene starosti do 45 godina mogu da zakažu pregled u periodu od 11:30 do 12 časova, ispred karavana koji će biti postavljen na Gradskom trgu. Pregledi se obavljaju od 12 do 18 časova.

Milena Božić

