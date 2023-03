Dalji pad cena žitarica i uljarica na Produktnoj berzi

Ponderisana cena pšenice iznosila je 26,25 din/kg bez PDV-a dok je berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je početkom nedelje po 64,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Na robno-berzanskom tržištu prisutan je dalji pad cena žitarica i uljarica. Drugu nedelju za redom, pšenica beleži primat u trgovanju. Ukupno je prometovano 2.273 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 71.267.430 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, promet je manji za 40,18 odsto.

Pšenica 26,2 dinara za kilogram

Prvi radni dan, na tržištu kukuruza, obeležio je izostanak tražnje, dok su ponuđači pored kukuruza za promptnu isporuku nudili i robu sa klauzulom “gratis lager” do kraja aprila. Veća aktivnost kupaca zabeležena je u drugoj polovini nedelje, ali su na obim prometa uticale razlike u nameri kupaca da nabave kukuruz sa aflatoksinom 10 do 20ppb, dok je tokom nedelje ponuđena roba najčešće bila bez potrebnih analiza. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 25,50 do 26,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena iznosi 25,99 din/kg bez PDV-a ( 28,59 din/kg sa PDV-om), što je pad od 5,16 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Pšenica je količinski bila najdominantnija kultura u trgovanju, sa prometovanih 1.275 tona robe. U odnosu na prethodni period, bila je prisutna ponuda većih količina pšenice. Tražnja je i dalje usmerena na pšenicu sa proteinom 11 – 12 odsto. Veću aktivnost ponuđača beležili smo do sredine nedelje, kada dolazi do promene dinamike, ponuđači se povlače, dok strukturu kupaca, pored mlinova i trgovaca, čine i izvoznici sa tražnjom na paritetu CPT luka. Berzanski ugovori zaključeni su u opsegu od 25,50 do 28,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponderisana cena iznosi 26,25 din/kg bez PDV-a ( 28,87 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 4,49 odsto.

Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je početkom nedelje po 64,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje, ponuda je ostala na istom cenovnom nivou, ali do daljeg trgovanja nije došlo. Tražnja je izražena za manje količine i na nižem cenovnom nivou, od 63,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Urea 57,4 i 61,1 dinara za kilogram

Suncokretova sačma sa 33 odsto proteina prometovana je u prvoj polovini nedelje u cenovnom rasponu od 37,00 do 37,30 din/kg bez PDV-a, nakon čega dolazi do ponude manjih količina robe spremne za brzo preuzimanje i shodno tome, dalja ponuda je na višem cenovnom nivou od 37,70 do 38,00 din/kg bez PDV-a, dok tražnja ostaje slaba i na nižem cenovnom nivou.

Veštačko đubrivo UREA, ruska, prilovana 25/1 prometovana je po 61,18 din/kg bez PDV-a (520,00 eur/t), dok je UREA, ruska, prilovana u pakovanju 500/1 prometovana po 57,42 din/kg bez PDV-a (488,00 eur/t).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berza od 13.3. do 17.3.

Aleksandar Krkobabić

