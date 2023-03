Vučić u Sremskoj Mitrovici

18:23 Vučić se obraća građanima u Sremskoj Mitorvici

– Sve ono što bi trebalo da uradimo i sve ono što sam mislio da treba da vas obradujem o tome ću da govorim kraće, jer se nadvila opasnost u svetu- rekao je Vučić.

On se zahvalio građanima što su došli u ovolikom broju.

– I danas kada sam obilazio vrtić u rumi dobio sam vest o izdatom nalogu ruskog predsednika Putina. Šta je to što nam nesumnjivo donosi – rekao je Vučić dodajući da svet klizi u eskalaciju sukoba.

– Zapad je ovim pokazao da će ići do kraja i da se ne sekira zbog moguće eskalacije sukoba. Ovo govori da će i jedni i drugi ići na sve i ili ništa i da ćete posledice biti mnogo teže za sve. To govori da će zapad da izvrši još veći pritisak na one koje nisu okrenule leđa Rusiji- reako je Vučić.

On je naveo da zapad svimašalje signal ako misli da na bilo koji način flertuje sa Putinom da će snositi teške posledice.

Na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici sve je spremno za dolazak predsednika Aleksandra Vučića koji će posetom Mitrovici završiti današnji obilazak Srema. Očekuje se više hiljada građana koji će doći da slušaju obraćanje predsednika o svim aktulenim pitanjima za državu. U tom delu grada saobraćaj je izmenjen u sledećim ulicama: Vojvode Stepe, Stevana Sremca, Kralja Petra I, Svetog Dimitrija.

Dolazak predsednika se očekuje oko 18 časova.

