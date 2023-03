Obnova upisa u PU “Boško Buha”

U pretškolskoj ustanovi “Boško Buha” započeta je obnova upisa koja će trajati do 1.aprila. Roditelji će se kroz jedan zahtev koji dobiju od vaspitača moći da se izjasne da li žele da njihova deca ostane u toj grupi gde su do saad bila ili da promene grupu, ili možda i mesto u kome će dte ići u vrtić. Roditelji će moći da upišu dete elektronskim putem, a ao nisu u mogućnosti moći će to da urade i fizički. Na teritoriji opštine Inđija ne postoji više nijedno dete koje je na listi čekanja. Pretškolci su imali priliku da idu u SUP Inđija sa svojim vaspitačima gde su im prikazane neke osnovne stvari o saobraćaju kako bi se što brže osamostalili.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype