Cene žitarica ove godine u padu, a prošle na rekordnom nivou (Foto)

Do početka prolećne setve kukuruza, suncokreta, soje… ostalo je manje od mesec dana. Stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu procenjuju da će proizvodnja tih kultura u ovoj sezoni biti skuplja za šest do 30 odsto.Kako se navodi, bez troškova zakupa zemljišta, bankarskih kredita, radne snage, osiguranja i amortizacije, kao i troškova mašinskih usluga, po hektaru kukuruza poljoprivrednici će uložiti 738 evra. Za soju 665, a za šećernu repu čak 1.365 evra. Istraživanje pokazuje da se cene zakupa oranica u Srbiji kreću u rasponu od 500 do 1.000 evra po hektaru, dok su mašinske usluge (iznajmljivanje mehanizacije) poskupele za oko 25 odsto. Zbog visokih cena veštačkog đubrivo i goriva, i prošlogodišnja jesenja setva kukuruza bila je za 50 odsto skuplja u odnosu na 2021, a suncokreta za 30 procenata. Troškovi za ratare bili su rekordni. Međutim, sezonu su obeležile visoke cene žita i uljarica na domaćem i svetskom tržištu, što je podstaklo poljoprivrednike da sade iako je repromaterijal skup.

Aleksandar Krkobabić

