Vesić u Temi: Uskoro projekat za novi most kod Mitrovice (Video)

Još jedan most preko Save koji bi spojio sremsku i mačvansku obalu je realna potreba stanovnika tog kraja i razumem insistiranje predstavnika vlasti u Mitrovici da se on gradi, izjavio je u novoj Temi ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Prema ranijim najavama, taj most bi bio važan infrastrukturni projekat, za čiju izgradnju Grad očekuje pomoć sa viših nivoa vlasti.

Emisija Tema je na programu Sremske televizije četvrtkom u 20 sati.

