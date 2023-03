Uskoro teretane na otvorenom i u svim selima

U prethodnih nekoliko godina, opština Inđija, je radila pilot projekat kojim je izgrađena teretana na otvorenom u Beški. Ovaj projekat je dao izuzetno dobre rezultate i pozitivne rakcije meštana Beške. Nakon ovoga pristupilo se analizi svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Inđija pa i same Inđije. Analiza je pokazala šta je to neophodno za najmlađe stanovnike opštine Inđija kao i za srednjoškolce.U saradnji sa mesnim zajednicama utvrđena je lokacija u svakom mestu, zatim su izrađeni elaborati za postavku sprava. Posle završene javne nabavke, izvođač je izabran, potpisan je ugovor i uveden je u posao.Trenutno se izvode pripremni radovi na uređenju zemljanog dela koji bi trebali da se završe do kraja ovog meseca. Svi radovi kao i nabavka sprava usaglašenu su sa zakonom. Iznos opredeljenih sredstava za ovaj projekat, kako za pripremne radove, uređenje terena tako i za postavku sprava, je 20 miliona dinara i sredstva su obezbeđena u budžetu opštine Inđija.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype