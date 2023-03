U ponedeljak smotra recitatora

Ustanova za negovanje kulture „Srem“ Sremska Mitrovica organizuje Smotru recitatora, koja će se održati u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u ponedeljak, 6. marta u 10.00 sati. Učesnici će nastupati u sledećim uzrasnim kategorijama:

Mlađi uzrast – (učenici od I do IV razreda osnovne škole) od 10.10 do 11.40 sati

Srednji uzrast – (učenici od V do VIII razreda osnovne škole) od 12.15 do 13.45 sati

Stariji uzrast – (učenici od I do IV razreda srednje škole) od 14.15 do 16.00sati

Dejana Kovačević

