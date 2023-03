“Sloven” gostuje u Srbobranu

Od večeras do ponedeljka će se irati utakmice 2.kola play offa Prve regionalne košerkaške lige. U grupi “A” igraju: Akademik – Sloven, Hajduk – Proleter Naftagas, Sveti Đorđe – Vrbas i Železničat – Topola. U grupi “B”: I Came To Play – Srem, Nova Pazova – Dunav 2014 i Podrinje – Radnički. Stara Pazova je u ovom kolu slobodna.

Anđelko Belić

