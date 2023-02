Veća ponuda mineralnih đubriva: UREA – 553 do 560, a AN od 600 evra po toni

preuzeta fotografija

Kao i tokom prethodne nedelje, pšenica beleži primat u trgovanju. Ugovori za ovu berzansku robu zaključeni su u cenovnom rasponu od 28,30 do 28,40 din/kg bez PDV-a.

Usled praznika, manje radnih dana u ovoj nedelju, uticalo je i na manje ostvaren promet na robno-berzanskom tržištu. Primetna je povećana tražnja za žitaricama, dok soja i ove nedelje izostaje iz trgovanja. Ukupno je prometovano 1.804 tone, čija finansijska vrednost dostiže 57.171.850,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, kada se beleži rast i količinskog i finansijskog prometa, ova nedelja donosi pad od 35 odsto.

Na tržištu kukuruza trgovali su se manji lotovi. U odnosu na prethodni period, beleži se veće interesovanje kupaca za ovom žitaricom. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 27,50 do 28,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 27,86 din/kg bez PDV-a (30,65 din/kg sa PDV-om), što je statistički niže za 1,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Ugovor za kukuruz sa vlagom do 16 odsto zaključen je po ceni od 26,50 din/kg bez PDV-a.

Pšenica beleži primat u trgovanju

Kao i tokom prethodne nedelje, pšenica beleži primat u trgovanju. Ugovori za ovu berzansku robu zaključeni su u cenovnom rasponu od 28,30 do 28,40 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se isključivo pšenicom sa minimum 12 odsto proteina. Ponder cena iznosi 28,39 din/kg bez PDV-a (31,23 din/kg sa PDV-om) što je rast od oko jedan odsto u odnosu na sedam dana ranije.

Na tržištu soje u potpunosti izostaje tražnja, što je uticalo da soja već treću nedelju izostaje iz robno-berzanskog trgovanja. I prodavci su bili uzdržaniji u ponudama ove nedelje, te ponude od 66,50 din/kg bez PDV-a, za soju uz obračun kvaliteta, nisu rezultirale zaključenjem berzanskog posla.

Suncokretova sačma – 39 din/kg bez PDV-a

Od ostalih roba trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33 odsto proteina po ceni od 39,00 din/kg bez PDV-a. Ova berzanska roba beleži konstantan rast cene, te u odnosu na prethodnu nedelju je cena viša za 3,8 odsto.

Zabeležena je i veća ponuda mineralnih đubriva. UREA se nudi u cenovnom rasponu od 553,00 do 560,00 €/t, dok se ruski AN nudi od 600,00 do 610,00 €/t.

Berza 13. – 17.2.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype