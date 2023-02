UREA, AN i KAN beleže pad cene, pšenica – 30 din/kg bez PDV-a (Video)

Veća ponuda mineralnih đubriva nastavlja se i tokom ove nedelje.

Veća aktivnost na tržištu žitarica, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, uticala je na rast količinskog i finansijskog prometa, kao i na uzlazni cenovni trend. U nedelji za nama, preko Produktne berze, trgovano je 4.340 tona robe, finansijske vrednosti 144.287.560,00 dinara, što je rast od 152,4 odsto u odnosu na nedelju dana ranije. Soja i dalje izostaje iz trgovanja.

Od početka nedelje primetna je povećana tražnja kukuruza, što je uticalo da cena zabeleži rast. Prodavci su bili uzdržani sve do sredine nedelje kada dolazi do veće ponude na ovom tržištu. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 28,00 do 30,00 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 29,03 bez PDV-a (31,93 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije rast od 4,2 odsto.

Rast cene pšenice

Na tržištu pšenice, poput tržišta kukuruza, beleži se pozitivan cenovni trend. Ova berzanska roba zabeležila je rast cene od 4,6 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Veće interesovanje kupaca, a uzdržanost prodavaca početkom nedelje, doveli su do viših cenovnih nivoa. Kako je nedelja odmicala, ponude većih količina su se beležile na ovom tržištu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 29,40 do 30,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 29,70 din/kg bez PDV-a (32,67 din/kg sa PDV-om). Za razliku od prethodne godine, kada se u ovom periodu zaključio prvi terminski ugovor za pšenicu rod 2022. godine, terminsko trgovanje novog roda pšenice trenutno izostaje na tržištu.

Gotovo kompletno odsustvo ponude i tražnje beleži se na tržištu soje. Od početka meseca ova uljarica izostaje iz robno-berzanskog trgovanja. Ponude manjih količina početkom nedelje, nisu naišle na odgovor na strani tražnje. Međutim, kraj nedelje doneo je tražnju po cenama od 64,50 do 65,00 din/kg bez PDV-a, koja nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora, usled viših cenovnih nivoa ponude od 66,00 do 66,50 din/kg bez PDV-a. I u februaru 2022. godine beležilo se slabije interesovanje za sojom. Trenutni cenovni nivo niži je za 17,3 odsto u odnosu na prošlogodišnji, kada se krajem februara soja trgovala po ceni od 78,00 din/kg bez PDV-a.

Veća ponuda mineralnih đubriva

Veća ponuda mineralnih đubriva nastavlja se i tokom ove nedelje. UREA, AN i KAN nudili su se na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodni period. Ponude za AN i KAN nisu rezultirale zaključenjem berzanskog ugovora. AN se tokom nedelje nudio od 561,00 do 576,00 €/t. UREA se trgovala po ceni od 60,60 din/kg bez PDV-a (515,00 €/t), na paritetu FCA, dok je za paritet CPT kupac ugovor zaključen po ceni od 60,95 din/kg bez PDV-a (518,00 €/t). Dalje ponude, za pakovanje u džambo vrećama, kretale su se u rasponu cena od 515,00 do 520,00 €/t, dok se pakovanje 25/1 nudilo po 540,00 €/t.

Posle dužeg vremena, beleži se i trgovanje stočnim ječmom. Ugovori za ovu berzansku robu zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 29,50 din/kg bez PDV-a (32,45 din/kg sa PDV-om).

Trgovina suncokretovom sačmom izostaje ove nedelje, usled slabijeg interesovanja kupaca. Ponuda je bila u cenovnom rasponu od 38,20 do 38,60 din/kg bez PDV-a.

Berza 20. – 24.2.

Aleksandar Krkobabić



