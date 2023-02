Koncert Alice in WonderBand u Sremskoj Mitrovici

preuzeta fotografija

Duo Alice in WonderBand nastupiće u Sremskoj Mitrovici na Velikoj sceni Pozorišta “Dobrica Milutinović” u petak, 3. marta u 20:00 časova. Ulaz je 500 dinara.

Ovo su drugačiji zvuci Balkana! Na svom debi albumu „RikaTaka: New Balkan Rhythm” duo Alice in WonderBand slavi neobičnu i uverljivu žanrovsku mešavinu. Vodeći publiku na putovanje Balkanom, dvojac se ne boji novih zvukova. S muzičkom tradicijom Balkana spajaju se, tako, akustični zvuci tela kao instrumenta, pri čemu narodne pesme iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Severne Makedonije, Bugarske, Moldavije, Grčke, Turske, Kosova, pa čak i Mađarske, bude radoznalost za bogatu muzičku tradiciju regije. Album se našao na sedmom mestu decembarske liste i osamnaestom januarske prestižnog panela World Music Charts Europe i desetom mestu Balkan World Music Chart. Alice in WonderBand su: Ana Vrbaški (glas, telesne perkusije) i Marko Dinjaški (telesne perkusije, glas, didžeridu, bubnjevi). Njihov koncertni nastup podrazumeva i organski upliv semplova, pažljivo pripremanih u studijskim uslovima.

Dejana Kovačević

