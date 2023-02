Velika zainteresovanost za banje

Velika je zainteresovanost Mitrovačkih penzionera za besplatne banje. Već je u prvim danima Udruženju penzionera zahteve podnelo preko 20 korisnika. Mnogi su ovo pravo ranije iskoristili, pa, nakon pozitivnih iskustava žele da ponove, a neki prvi put šalju zahtev. Mogućnost da se prijave imaju svi penzioneri kojima je visina penziije do 37.809 dinara, a koji do 2020. godine nisu koristili ovo pravo. Prijave traju do 2.marta

Dejana Kovačević

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype