Pažljivo sa ishranom pšenice (Foto)

Foto: Aleksandar Krkobabić

Ova jesen i početak zime se odlikuju prosečnim dnevnim temperaturama koje su iznad višegodišnjih proseka. To je dalo vremena da i kasnije posejane pšenice imaju vremena da spremno uđu u zimu i sačekaju spremne prve mrazeve i sneg. Sve ovo će uticati na prihranu pšenice i kada je započeti. Značajno je da su cene azotnih đubriva pale u odnosu na 2022. tako da to više nije izgovor za izostavljanje prihrane pšenice. Izuzetno je važna pravilna ishrana azotom u toku celog života biljke. Naročito je značajna u formiranju klasa i diferencijaciji klasaka u klasu, a to znači već u fazi bokorenja i vlatanja, odnosno u 3, 4 i 5 etapi organogeneze. Izuzev toga, važna je ishrana azotom u fazi klasanja i nalivanja zrna. Ako je u svim ovim fazama obezbeđena pravilna ishrana biljaka pšenice azotom, uz dovoljno prisustvo i drugih makro i mikroelemenata, onda su obezbeđene osnovne pretpostavke za postizanje visokog prinosa. Poznato je da je azot najvažniji elemenat mineralne ishrane pšenice, odnosno nosilac prinosa. On ulazi u sastav nukleoproteida i nukleinskih kiselina, koji imaju veliki uticaj na nasledne osobine pšenice.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype