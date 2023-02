“Ribnici” ranije odložena utakmica

preuzeta fotografija

Staropazovački Dom odbojke je bio domaćin ranije odložene utakmkice 14.kola Super lige Srbije. U tom

meču su igrali odbojkaši Jedinstva i kraljevačke Ribnice. Očekivalo se da će tim iz Kraljeva biti favorit u

ovom meču, a oni su to u potpunosti i opravdali odnevši tri boda iz Srema. Bilo je na semaforu, Jedinstvo

– Ribnica 1: 3. Po setovima je bilo: 25: 18, 23: 25, 20: 25 i 21: 25. Jedinstvu je to bio drugi vezani poraz na

svom terenu i to u samo četiri dana razlike. Staropazovčani su ostali na šest pobeda, dve više od elipe

Takova koja je u zoni za ispadanje. Ribnica je ostvarila desetu pobedu i trenutno su četvrti na tabeli.

Anđelko Belić

