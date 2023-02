Radno vreme tokom praznika

Povodom državnog praznika Dom zdravlja “Ruma” neće raditi 15. i 16. februara. Dežurna služba za odrasle i za omladinu radiće od 07.00 do 19.00 ,dežurna služba za decu i omladinu radiće od 07.00 do 19.00.Služba hitne pomoći radi od 00.00 do 24.00, a kovid ambulantaod 7.00 do 13.30. JP “Komunalac” u Rumi obaveštava korisnike svojih usluga da smeće neće odvoziti iz onih ulica i sela koja su po rasporedu za te dane. Smeće će biti odveženo prvog narednog termina. Na grobljima u Rumi sahrane se neće obavljati 15. februara. Parking služba neće vršiti naplatu parkiranja 15. i 16. februara.

Milena Božić

