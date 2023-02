Izmenjeno radno vreme Doma zdravlja

Tokom obeležavanaja Dana Državnosti 15. i 16. februara Dom zdravlja u Inđiji će raditi izmenjenim režimom rada. Služba pedijatrije, opšta praksa, apoteka i kovid radiće od 7 do 14 sati oba dana. Stomatološka služba će raditi od 7 do 13 sati kao i stomatološka služba, dok će služba kućne nege raditi od 7 do 17 sati u Inđiji, a u Beški od 7 do 12 časova.

Jovana Stupar

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype