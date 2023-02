Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme

preuzeta fotografija

Prema rečima meteorologa sutra nas u Sremu očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura će se kretati oko 0 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti do 7 stepeni celzijusove skale. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, duvaće brzinom do 5 metara u sekundi, a relativna vlažnost vazduha iznosiće oko 85%.

U narednom periodu u Sremu nas očekuje malo do umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnje temperature će se kretati između -2 i -1 stepen, dok će se maksimalne dnevne kretati između 7 i 9 stepeni celzijusa.

Radoslav Berić

