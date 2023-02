Derbi začelja “AS Batajnici”

preuzeta fotografija

Sinoć u Novom sadu je odigrana ranije odložena utakmica iz 14.kola Super lige Srbije. Odbojkašice Novog sada su ugostile ekipu AS Batajnice, od koje su poražene sa maksimalnih 0: 3 u setovima. Tim Novog sada je ostao kao jedini bez ostvarene pobede ove sezone dok je AS Batajnica zabeležila drugu i to protiv istih rivalki. AS Batajnica u subotu dočekuje ekipu Inđije, a Novi Sad je ponovo domaćin timu Partizan Efbeta.

Anđelko Belić

