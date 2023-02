Duže grejanje u Mitrovici

Zbog niskih temeperatura Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” donelo je odluku da produži grejni dan za sve koji su priključeni na daljinski sistem grejanja u Sremskoj Mitrovici. Do daljnjeg , grejni dan će počinjati u 3 sata i trajaće do 22 sata. Dakle, grejni dan biće za tri sata duži nego do sada.

Jovana Stupar

