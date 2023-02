Grejni dan za sada ne promenjen

Ukoliko se temperature budu spuštale do minus 10 i više iz Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica produžiće grejni dan, potvrdio je direktor tog preduzeća Slavko Sladojević Za sada još nisu toliko niske temperature, te nije odluka sprovedena. Da podsetimo, grejni dan traje radnim danima od 6 do 21 čas, vikendom od 7 do 22 časa.

Jovana Stupar

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype