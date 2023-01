Pobednik Bogojavljenskog plivanja (Video)

Četrnaestogodišnji Mateja Vidović iz Sremske Mitrovice pobednik je plivanja za Časni krst na reci Savi. Mateja je bio jedan od najmađih učesnika, ali su se volja, trud, želja i vera pokazali kao presudni da baš on prvi dopliva do Časnog krsta. Podsetimo, ove godine je zaplivalo preko 150 plivača, što je do sada rekordan broj učesnika na ovoj tradiconalnoj manifestaciji.

Dejana Kovačević

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype