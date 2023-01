Dve medalje Sirmiuma (Foto)

preuzeta fotografija

U vikendu za nama održana su dva takmičenja u atletskoj dvorani u Beogradu. Prvenstvo Srbije za juniore/ke (U20) i Prvenstvo Srbije u višeboju za pionire/ke (U16). Atletski klub Sirmium na pomenutim takmičenjima je imao troje predstavnika, koji su osvojili dve bronzane medalje i jedno četvrto mesto. Najpre je u subotu u disciplini 400m kod juniora četvrto mesto zauzeo Marinković Vuk kome je nedostajlo samo 8 stotinki (52.07s lični rekord) do bronzane medalje. Da je nastupao u najbržoj grupi, vrlo izvesno bi je i osvojio, no i iduće godine je u ovoj uzrasnoj kategoriji, a osvajači medalja su stariji godinu dana. Drugog dana takmičenja Čančarević Anja (još uvek mlađa juniorka U18) osvojila je bronzanu medalju u bacanju kugle (4kg) ličnim rekordom 12.14m. Rezultat je mogao biti i bolji, ali sve u svemu bitna medalja. Najprijatnije iznenđenje napravio je pionir Đonić Stefan. Dečko koji zaista obećava i predstavlja svetlu budućnost kluba. Osvoji je bronzu u petoboju, iako pre toga nikada nije skakao u vis, a dalj samo jednom, pre dve godine. Ponosan sam na usoehe i rezultate koje smo postigli, jer su uglavnom ispred nas deca iz Beograda i Novog Sada koja cele zine treniraju u dvoranama i imaju savršene uslove za rad. No, mi nastavljamo dalje punom parom i očekujemo nove uspehe u vijendima pred nama, poručuje trener Macanović Slobodan.

Dejana Kovačević

