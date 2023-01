Đokić: Saniramo posledice višedecenijskog nemara

Predsednik Đokić kaže da će sanacija pećinačke osnovne škole, vredna milion dinara, biti završena za petnaestak dana i najavljuje kompletnu rekonstrukciju škole u koju će biti uloženo 330 miliona, a ocenjuje da je stanje u ovoj i još nekim školama posledica višedecenijskog nemara.

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je danas radove na sanaciji zgrade osnovne škole u Pećincima, u okviru kojih će biti saniran krov zgrade i šest učionica, kako bi učenici koji trenutno pohađaju časove u delu zgrade namenjenom srednjoj tehničkoj školi mogli bezbedno da se vrate u svoje učionice.

On je tom prilikom najavio kompletnu rekonstrukciju zgrade pećinačke osnovne škole i istakao da aktuelno opštinsko rukovodstvo sanira posledice višedecenijskog nemara prema obrazovnim objektima.

„Zatekli smo u većini škola i vrtića krovove koji prokišnjavaju, čučavce u toaletima, peći na čvrsto gorivo i na naftu u učionicama, a u Šimanovcima potpuno neuslovan vrtić sa nedovoljno prostora i sa majkama koje su svakodnevno morale da podižu decu u potkrovlje škole. I krenuli smo u ogroman posao obnove obrazovnih objekata. Završeno je dograđeno krilo škole u Obrežu, izgrađeno novo krilo Srednje tehničke škole u Pećincima, kompletno su rekonstruisane škole u Karlovčiću i Kupinovu i izgrađen je novi vrtić u Šimanovcima, a rekonstruisan novi prostor za vrtić u Ogaru. Sve su to sada objekti koji pružaju deci odlične uslove za boravak i učenje, a samo u ovih nekoliko kapitalnih investicija uloženo je preko 730 miliona dinara“ – rekao je Đokić i dodao da u ovu sumu nisu uračunate manje sanacije na školskim objektima u skoro svim naseljima, uvođenje centralnog grejanja na gas i pelet u školama i opremanje informatičkih kabineta. On je ocenio da u pećinačkoj opštini nikada nije ovoliko ulagano u školske objekte, ali i da to još uvek nije dovoljno i da će posao obnove školskih objekata biti

nastavljen dok svoj deci ne budu obezbeđeni odlični uslovi. „Sve bi to bilo nemoguće bez podrške viših nivoa vlasti – predsednika Republike, Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, iako je Opština ulagala i značajna sopstvena budžetska sredstva. Podršku imamo i dalje i pred nama je kompletna

rekonstrukcija pećinačke osnovne škole, za koju je završena tehnička dokumentacija i dobijena građevinska dozvola, kao i odobrenje Ministarstva za javna ulaganja. Uskoro očekujemo potpisivanje ugovora. Vrednost ovih radova je preko 330 miliona dinara. I deca u Pećincima će dobiti savremen objekat sa odličnim uslovima. Sve je to ogroman posao, ali ništa nam nije teško da uradimo za našu decu. I ne žalimo se. Ćutimo i radimo. Samo bih zamolio one koji kada su bili na vlasti nisu želeli time da se bave da nas sada ne napadaju za posao koji oni nisu uradili, da nas ne ometaju u poslu, da ne upadaju u školske objekte i da ne traumiraju decu, jer to posebno ne možemo da dozvolimo“ – poručio je predsednik Đokić.

On je naglasio da je lokalnoj samoupravi bezbednost dece na prvom mestu i da je zato izdvojila milion dinara za sanaciju objekta u Pećincima. „Radovi bi trebalo bi da budu završeni za petnaestak dana, što će omogućiti pećinačkim osnovcima da se vrate u svoje učionice iz kojih smo bili primorani da ih izmestimo, jer su postale neuslovne usled prokišnjavanja krova zgrade. Ovo je samo privremeno rešenje, ali cilj nam je da deci omogućimo da nesmetano rade do početka kompletne rekonstrukcije škole, koji očekujemo tokom ove godine“ – rekao je prvi čovek pećinačke opštine.

