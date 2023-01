Zaštita vodovodnih instalacija tokom zime

Iz JKP „Vodovod“ podsećaju korisnike da tokom zimskog perioda može da dođe do smrzavanja i oštećenja vodomera, ali i unutrašnjih vodovodnih instalacija, ukoliko nije obezbeđena adekvatna zaštita. Potrebno je toplotno izolovati merne uređaje. Preporuka je da se to učini postavljanjem, preko vodomera, termoizolacionog materijala, kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.Takođe, i poklopci na vodovodnim šahtovima treba da budu dobro zatvoreni i da se ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima. Ukoliko se preduzmu sve neophodne mere korisnici će izbeći prekide vodosnabdevanja u objektima, koje nastaju usled smrzavanja cevi i oštećenja vodomera, kao i troškove njihove sanacije.Prema gradskoj Odluci o vodovodu, korisnici su dužni da vode računa o unutrašnjim vodovodnim instalacijama .

Jovana Stupar

