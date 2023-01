Raste broj pregleda

Već treću nedelju zaredom dolazi do porasta broja prvih pregleda u rumskoj kovid ambulanti. Broj prvih pregleda zajedno sa kontrolnim pregledima na dnevnom nivou krece se od 60 do 120.Upravo je to i razlog novog radnom vremena kovid ambulante , subotom će raditi od 7 do 14 sati, a nedeljom od 7 do 12, dok će radnim danima raditi od 7 ujutru do 13 I 30 sati. Koordinatorka kovid ambulante dr Mirjana Mileusnić ističe da su praznična okupljanja učinila svoje i ističe najčešće simptome koji ukazuju na postojanje virusa .

Milena Božić

