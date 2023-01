Zlatni Stefan Đonić

U nedelju 15. januara 2023. godine održano je dvoransko prvenstvo Beograda za pionire/ke (U16). Mladi atletičari Sirmiuma nastupali su u manjem broju, ali se svakako istakao sjajni Đonić Stefan koji je osvojio 2 zlatne medalje.

Stefan je najpre pobedio u disciplini 60m prepone ličnim rekordom i vrednim rezultatom od 8.62s. Nakon toga je vrlo ubedljivo trijumfovao u trci na 300m, takođe ličnim rekordom, 38.87s. Ovi rezultati su postignuti praktično bez adekvatnih uslova za rad, jer usled nižih temperatura nismo u mogućnosti da radimo maksimalnu brzinu niti “kratke” prepone, kako ne bi došlo do povređivanja dece. Zaista ovi rezultati pokazuju da Stefan predstavlja svetlu budućnost AK Sirmium, Grada Sremska Mitrovica, a nadamo se već od iduće godine i mlađeujniorske reprezentacije Srbije. Stefan je aktuelni rekorder Srbije za mlađe pionire (U14) upravo na 60m prepone. Ukoliko ispunimo plan rada, koji za sada ide dobro, očekujem novi državni rekord u pomenutoj disciplini do kraja godine, u njegovoj sadašnjoj uzrasnoj kategoriji starijih pionira (U16). Time bi u ovoj disciplini postao najbrži dečak u istoriji Srbije i do 16 godina starosti, napominje trener Macanović Slobodan.

