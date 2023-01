Kovid ambulanta radiće i vikendom

Zbog učestalih pregleda pacijenata sa problemima respiratornih organa izmenjeno je radno vreme Kovid ambulante u Rumi. Naime od narednog vikenda ambulanta će početi sa radom. Subotom će raditi od 7 do 14 sati, a nedeljim od 7 do 12, dok će radnim danima raditi od 7 ujutru do 17 sati.

Jovana Stupar

