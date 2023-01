Srednjoškolci u klupama

Za učenike srednjih škola iz Vojvodine drugo polugodište, počelo je danas, dok će zimski raspust za osnovce trajati do 16. januara. Za đake u ostalim delovima Srbije raspust je počeo 30. decembra. Drugo polugodište za osnovce počinje 23. januara a za srednjoškolce 16. januara.Svi učenici u Srbiji imaće kratak raspust za Dan državnosti Srbije, 15. februar, koji će trajati do ponedeljka, 20. februara.Prolećni raspust u Vojvodini trajaće od 7. do 17. aprila, kada se slavi katolički i pravoslavni Uskrs. Katolički uskrs je 9. aprila, a pravoslavni 16. aprila. Letnji raspust počinje 21.

juna.

Dragana Popov

