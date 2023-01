Dežurstva povodom praznika

Povodom božićnih praznika dežurne službe u rumskom domu zdravlja radiće po sledećem rasporedu: dežurna služba za odrasle i decu 7. Januara radiće od 7 do 19 sati, ambulanta za pacijente sa respiratornim tegobama toga dana radiće od 7 do 14 sati, dok će dežurna apoteka u centru raditi od 7 i 30 do 19 i 30 časova. Gradska pijaca 7. Januara neće raditi. Usluge parking servisa u Rumi neće toga dana naplaćivati. Takođe na grobljima u Rumi sahrane se neće obavljati na dan Božića poručuju iz JP „Komunalac“.

