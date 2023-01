Zimske čarolije i pored toplog vremena

Za one kojima Novi Sad nije daleko. Ledena suma traje do 15 januara, a osim klizanja do kraja manifestacije posetioce ocekuje I bogat kulturno-umetničkom program .

Dušanka Ljubojević

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype