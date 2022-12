Dežurstva tokom novogodišnjih praznika

Povodom predstojećih praznika oragnizovana su dežurstva u službama Doma zdravlja Ruma . Radiće dežurne službe po sledećem rasporedu stomatološka služba za odrasle i za decu od 1. Do 3. Januara radiće od 7 do 19 časaova, u istom vremenskom periodu radiće i dežurna služba za decu i omladinu. Dok će dežurna apoteka raditi od 7 i 30 do 19 i 30 časova.

Jovana Stupar

