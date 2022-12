Novogodišnji intervju predsednika Opštine Inđija

Događaj godine u Inđiji je početak proizvodnje japankskog giganta kompanije „Tojo Tajers“. Vodeći svetski proizvođač guma izvozi će svoje proizvode sa oznakom made in Srbija širom sveta, a radi se o investiciji vrednoj 382 miliona evra, gde je do sada zaposleno 560 radnika. To je najveća japanska investicija u Srbiji do sada, rekao je sumirajući godinu na izmaku u novogodišnjem intervjuu predsednik Opštine Vladimir Gak.

Aleksandar Krkobabić

