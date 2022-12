Usvojena izmena i dopuna budžeta

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Šid doneta je i odluka o izmenama I dopunama budžeta za 2022. Godinu Prema rečima Jadranke Nedić, rukovodioca. Odeljenja za finansije Opštine Šid do rebalansa budžeta došlo je na osnovu procene prihoda koji će se ostvariti do kraja godine I njihovoj raspodeli na rashode koji su neophodni za izvršenje do kraja godine. Opredeljeno je oko 1,8 milijardi dinara, a u tekuću budžetsku rezervu raspoređeno je 12 miliona,a u stalnu budžetsku rezervu 500.000 dinara.

Dragana Popov

