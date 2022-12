Počela isplata mladima

preuzeta fotografija

Počinje isplata mladima za pomoć države od po 5.000 dinara za mlade od 16 do 29 godina. Da bi dobili novac, mladi su morali da se prijave, bez obzira na to da li su se ranije prijavljivali za pomoć koju je država davala. Isplata trećeg kruga pomoći za mlade počinje danas i traje do 20. decembra. Za ovu pomoć se prijavilo preko 800.000 mladih.

Dejana Kovačević

