Još danas prijave za mlade

preuzeta fotografija

Još danas traju prijave za pomoć države od po 5.000 dinara za mlade od 16 do 29 godina. Podsetimo, uslov za dobijanje pomoći je da mladi imaju od navršenih 16 do navršenih 29 godina na dan 20. novembra 2022. godine, odnosno kada je stupio na snagu Zakon o privremenom registru državljana Republike Srbije, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na njenoj teritoriji. Da bi dobili novac, potrebno je da se svi mladi prijave, bez obzira na to da li su se ranije prijavljivali za pomoć koju je država davala, i da u trenutku prijave imaju važeću ličnu kartu. Isplata trećeg kruga pomoći za mlade, kako je najavljeno, očekuje se od 16. do 20. decembra. Za ovu pomoć se do sada, prijavilo preko 800.000 mladih.

Dejana Kovačević

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



WhatsApp

Skype